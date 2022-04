Raiola e il rapporto con De Laurentiis: quella volta che scelse di “morire” per tenere Insigne

Dopo le ultime, disgustose, voci riguardo la sua morte, anche da parte di fonti attendibili, è stato lo stesso Mino Raiola a smentire tutto , con un tono (giustamente) adirato. Campano di origini, personalità straripante, negli ultimi anni del suo lavoro ha intrecciato il proprio lavoro anche con il cammino deldi. Con il patron del club azzurro, un rapporto altalenante, dettato anche dai calciatori azzurri gestiti dallo stesso gruppo: ad oggi, nella rosa a disposizione di, un solo elemento,, arrivato anell’estate del 2019 cone gestito proprio dall’agente campano, che indetta legge da diversi anni. In passato, per appena un anno, si trovò a gestire i fratelli; una scelta che portò molti tifosi a ipotizzare una rottura con ilvisti i precedenti dei suoi assistiti. «può fare quello che vuole, ma deve passare sul mio cadavere per poter vendere», le parole con cui propriorispose alla possibilità di una cessione dell’attuale capitano del. Una gestione, quella di Insigne, complicata e controversa,e, alla fine, i saluti tra le parti. Tra i calciatori portati in azzurro dal suo gruppo anche, arrivato dallanel 2019 e ceduto all’lo scorso gennaio.