Per il dopo Osimhen, il nome nuovo viene dall’Ajax

In casa Napoli sanno perfettamente come va il mercato, soprattutto quando i giocatori più forti sono attenzionati dalle big in Europa e non solo. Ci si guarda intorno per non farsi trovare impreparati e nella lista del d.s. Giuntoli non mancano i nomi. In Italia, secondo il CdS, piacciono Giovanni Simeone dell’Hellas Verona, calciatore che gioca per la squadra e segna una media si oltre 10 reti a stagione. Senza dimenticare Gianluca Scamacca del Sassuolo, avversario di domani degli azzurri al “Maradona”, ma si sa che la bottega dei neroverdi è molto cara. Infine dall’estero ci sono: Martin Terrier del Rennes autore di 21 reti nella Ligue 1, dietro solo al fenomeno Mbappè e Haller dell’Ajax. Quest’ultimo ha giocato in passato in Germania con l’Eintracht Francoforte ed ora gioca con i lancieri, dove ha segnato una decina di reti in Champions. Insomma c’è davvero tanto per la prossima estate, ma tutto dipende da Osi e l’eventuale offerta di 110 milioni, mica sono pochi.

La Redazione