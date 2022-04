Paolo Del Genio, giornalista: “Condizione fisica? Sono più situazioni tattiche”

A Radio Kiss Kiss Napoli, Paolo Del Genio, giornalista:

“Chi critica gli errori dei portieri dà segno di poco aggiornamento. Rinunciare, per un errore, significa stare in balia degli avversari. Tutte le squadre migliori escono dal basso. E vanno a prendere gli avversari. In questo senso, la lezione di Spalletti è stata molto precisa. E chissà se tutti l’avranno recepita. Mi è piaciuto molto Spalletti, anche sul modo di giocare. Anche se, spesso, non l’abbiamo visto nell’applicazione. Può darsi anche sia per colpa dei giocatori. Lo sapremo l’anno prossimo, con i cambiamenti, visto che lui chiederà le stesse cose ai nuovi. Se si ripeteranno, invece, pur avendo scelto i giocatori, allora ci sarà dell’altro. Però Spalletti mi è piaciuto. Perché ci ha parlato di cose tattiche. A differenza, ad esempio, del presidente. Che parlava di condizione fisica“.