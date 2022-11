ONE STATION RADIO – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Il calcio femminile? Importanti novità per la crescita del movimento”

Nel corso di One Station Radio, durante l’insert “serie Al femminile”, condotto da Luca Cerchione, è intervenuto il direttore de “ilnapolionline.com” Alessandro Sacco.

La FIGC ha annunciato il passaggio al professionismo del calcio femminile: pensieri? “Come spesso succede in questi annunci ci sono pro e contro. Ci sono più vantaggi qui: ci sarà un campionato a 10 squadre con 18 giornate, e ci sarà anche la pool scudetto e pool salvezza. Poi ci sarà un cambio nella questione stipendio: le calciatrici verranno considerate lavoratrici a tutti gli effetti. Ci sarà solo la Serie A come categoria professionista, mentre la B e la C saranno ancora considerate dilettantistiche. L’unica è la Serie B che in futuro potrà passare al livello professionistico. Posso raccontarvi un retroscena: una delle migliori giocatrici, la Hederberg del Lione, per anni è stata convocata dalla Norvegia perché aveva chiesto uno stipendio quasi come quello dei colleghi uomini, Ora che ci sono state queste migliorie in campo internazionale verrà nuovamente convocata. Ricordiamo inoltre che l’Italia è a un passo alla qualificazione ai Mondiali in Australia per la seconda volta”.

