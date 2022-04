Napoli, per la difesa spunta il nome di un giocatore del Genoa

Il Napoli cercherà profili giovani e di prospettiva per rifondare la squadra in estate: tra i nomi circolati nelle ultime ore c’è anche quello del difensore Leo Ostigard, in prestito al Genoa dal Brighton. Nonostante la squadra ligure non sta disputando un buon campionato, da quando è arrivato il difensore norvegese ha messo in mostra delle buone doti e qualità, dimostrandosi affidabile. Tra l’altro sarebbe un acquisto molto economico perché il contratto di Ostigard è in scadenza nel 2022 e arriverebbe a parametro zero

