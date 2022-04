Napoli-Mertens, novità sulla proposta del rinnovo

In casa Napoli, il reparto che principalmente verrà attenzionato, è certamente l’attacco, dove sono diversi i casi da risolvere. Oltre ad Osimhen, ma qui c’è da attendere chi offre i 110 milioni, la Premier League e il Milan sono alla finestra, c’è anche la vicenda di Dries Mertens. Secondo le pagine de il Mattino, ci sono importanti novità, soprattutto sulle cifre che avrebbe offerto De Laurentiis al belga. Non come si vociferava 1,2/15 milioni, ma la metà di quello che guadagna adesso, 2 milioni + bonus per un anno con opzione per quello successivo. A fine stagione le parti si incontreranno, ma la sensazione è che ci possa essere il lieto fine.

La Redazione