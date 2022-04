Napoli-AdL, dopo le cene tutti in ritiro. In ballo c’è la Champions

Dopo la sconfitta di Empoli, il presidente Aurelio De Laurentiis, aveva deciso il ritiro permanente fino a fine stagione. Poi Spalletti gli ha fatto cambiare idea e si è passato alle cene con squadra e l’intero staff. Obiettivo ritrovarsi e conquistare il traguardo della Champions. Il patron del Napoli è stato tutti i giorni a Castel Volturno, ha seguito gli allenamenti, incitando i giocatori a dare il massimo. Poi tutti a cena sulla collinetta di Posillipo e discorso ai calciatori. Stasera invece tutti in ritiro in un albergo del centro storico della città. Domani, come riporta il Corriere dello Sport, ci sarà la sfida contro il Sassuolo, obiettivo chiudere la pratica Champions, ma vedere una reazione dopo le ultime prestazione e ritrovare il successo che in casa manca dall’Udinese.

La Redazione