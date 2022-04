Mertens e il rinnovo: offerta al ribasso sì, ma garanzie tecniche anche

Il rinnovo tra Mertens e il Napoli sembra sempre più vicino: l’offerta della società azzurra sarà al ribasso e questo il belga lo sa benissimo, ma non vuole vivere da semplice uomo spogliatoio la prossima stagione. Mertens vuole, nonostante l’età, essere comunque protagonista. Ecco perché ha chiesto garanzie al presidente De Laurentiis: a novembre ci sarà il Mondiale in Qatar e Dries vuole arrivare al top della condizione. Il desiderio del belga di tutelarsi è giustificato: nel corso della stagione ci sono state alcune incomprensioni con Spalletti, chiarite parlando a viso aperto e con franchezza con il tecnico toscano. Per rinnovare Mertens vorrebbe garanzie sul suo impiego e sul fatto che dirsi di sì non sia soltanto una mossa di immagine per andare incontro alla piazza, che evidentemente non vuole separarsi dal proprio idolo. Come ultimo tema, il “dopo”: una soluzione, scrive La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere mettere sul piatto un accordo che preveda anche un futuro come dirigente una volta appese le scarpette al chiodo.

Fonte: TUTTOmercatoWEB.com