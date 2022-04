Meret cercato da un’altra squadra di Serie A

Ivan Juric in vista della prossima stagione ha chiesto al club una soluzione per la porta dopo i problemi di questo campionato con Milinkovic-Savic e Berisha. Il serbo verrà ceduto, mentre il Nazionale albanese dovrà essere riscattato dalla Spal per restare a coprire le spalle al prossimo titolare. In tal senso, i contatti con l’agente di Cragno sono stati confermati e l’attuale portiere del Cagliari è un’opzione concreta. Il giocatore è in odore d’addio, nonostante il contratto scada nel 2024. L’altro nome è quello di Meret: se non dovesse rinnovare l’accordo col Napoli attualmente in scadenza nel 2023, le porte per la cessione si aprirebbero automaticamente con i granata pronti a muoversi.