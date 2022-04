Le big vogliono Osimhen, AdL ha fissato il prezzo

Il Napoli sa perfettamente che il mercato estivo sarà un diavolo tentatore per le big in Italia e in Europa per l’attaccante Victor Osimhen. Mercoledì pomeriggio al Training Center Konami di Castel Volturno, c’era il suo agente Calenda con il d.s. Giuntoli e il presidente De Laurentiis. Non è un mistero che a Gennaio il Newcastle aveva offerto 100 milioni, ma sono stati rispediti al mittente. Ora in prima linea ci sono anche il Manchester United, meta preferita del nigeriano, ma anche l’Arsenal. In Italia, come riporta il CdS, si è aggiunto il Milan del nuovo fondo arabo. AdL però non farà sconti, chiede 110 milioni per cedere il centravanti ex Lille e Wolfsburg. Si vedrà in futuro, se si scatenerà un’asta per Osimhen, ma ora si pensa al campo e chiudere al meglio la stagione.

La Redazione