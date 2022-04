In Bundesliga una novità sul VAR che potrebbe rivoluzionarne l’uso

Dalla Germania arriva un’idea che potrebbe cambiare l’utilizzo del VAR. O meglio, più che “cambiare”, provare a migliorarlo. Dopo le polemiche delle scorse settimane relative alla partita decisiva per il titolo Bayern-BVB, alcuni media hanno contestato duramente le decisioni arrivare dall’assistente video.

Così sulla questione è intervento anche l’ex nerazzurro Lothar Matthäus, che attraverso la sua rubrica settimanale su Sky Sport Deutschland – “Ecco come la vedo” – ha suggerito di portare ex giocatori in sala VAR per supportare l’assistente video e gli arbitri.

Proprio Matthäus ha lanciato la proposta al responsabile del progetto VAR della DFB, Jochen Drees. Un’idea che sembra aver colto nel segno, con notizie dalla Germania che parlano di un Drees favorevole alla cosa, come riportato da Eurosport: “Forse l’idea è in realtà quella di riavvicinare gli ex calciatori, sfruttare il loro know-how ottenendo consigli e beneficiando della loro esperienza di campo. Sarebbe un approccio che vogliamo perseguire, perché anche le persone sono disposte a seguirlo”.