Giroud: “Dobbiamo tutti sognare, pensare, mangiare e respirare questo scudetto”

Olivier Giroud, attaccante del Milan, 12 reti in 34 partite disputate, ha parlato a Milan Tv: “È un momento in cui ovviamente abbiamo un po’ più di pressione, ma penso che il gruppo sia molto concentrato sull’obiettivo di vincere la prossima partita. Dobbiamo tutti sognare, pensare, mangiare e respirare questo scudetto. Siamo lì, vogliamo vincerlo. Non possiamo nasconderci. Se non faccio gol e lo fa un altro, per me va bene lo stesso. Voglio solo che il Milan vinca e spero che questo finale di stagione sia bellissimo per i tifosi, vivendo una storia unica insieme”.