Gaetano chiama il Napoli: «Prima di Spalletti solo un altro mister mi fece giocare»

Gianluca Gaetano, il 2000 prodotto del vivaio azzurro e attualmente in prestito alla Cremonese in Serie B, ha parlato del futuro e del ritorno a Napoli.

«Il mio punto forte? Il dribbling e la progressione verso la porta. Quando gioco da mezzala nel centrocampo a tre mi esprimo al meglio. Il mio sogno è vestire la maglia del Napoli in futuro»

«La gioia della mia famiglia quando ho firmato il mio primo contratto da professionista è qualcosa che mi ha reso veramente felice»

ha ricordato l’azzurro a Helbiz Live.

«Ancelotti è stato l’unico che mi ha fatto esordire prima di Spalletti. Era come un padre per me perchè mi dava consigli e mi stava vicino. Sogno di giocare al Maradona perché ricordo quando ho fatto il raccattapalle in Champions contro il Real Madrid o il Manchester City ed è stato qualcosa di indescrivibile».

Fonte: mattino.it