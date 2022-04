FOTO – Koulibaly incontra la comunità senegalese a Napoli

Kalidou Koulibaly, perno della difesa napoletana, ha sempre messo in evidenza il suo amore per le sue radici senegalesi, e i connazionali presenti a Napoli. Sui social, infatti, sono spuntate nelle ultime ore le foto del difensore azzurro con la comunità senegalese in città, in un momento speciale come quello del ramadan che si concluderà tra qualche ora. Non è la prima volta che Koulibaly lascia il quartier generale azzurro per incontrare i connazionali che sono di stanza al centro di Napoli, nei quartieri più popolari della città. Al Vasto, alle spalle della stazione centrale e dove la comunità africana è molto presenze, Kalidou è stato più volte accolto in questi anni di Napoli, per un pranzo o cena improvvisati o anche per un taglio di capelli che gli ricordasse aria di casa.

IlMattino.it