[Formazioni] Napoli/Sassuolo, formula a 4 in attacco per Spalletti. Un dubbio per Dionisi

Domani alle ore 15,00 allo stadio “Maradona”, il Napoli affronterà il Sassuolo, per la quart’ultima di campionato. Per mister Luciano Spalletti, arrivano un paio di buone notizie dall’infermeria. Di Lorenzo si è allenato in gruppo, ma resta in dubbio per la sfida contro i neroverdi. Anche Elmas è lo stesso, mentre Lobotka e Ounas sono in dubbio. In attacco ancora i 4 calciatori offensivi come contro l’Empoli, compreso Mertens. A centrocampo spazio al duo Anguissa e Fabian Ruiz. Infine ritornano Ospina e Koulibaly. I neroverdi invece dovranno fare di Kyriakoupolos squalificato, giocherà Rogerio, mentre in difesa dubbio: Ferrari-Chiriches. Infine l’attacco sarà composto da: Raspadori, Berardi, Traore e Scamacca.