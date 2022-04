Dalla Nigeria – Divieto di shopping ed uscite serali per Osimhen a Napoli

Victor Osimhen è l’uomo su cui il Napoli fa affidamento per questo rush finale di campionato, dopo i gol importanti segnati che hanno portato la squadra in alto in classifica. Ma secondo lo Sporting Sun, tra i più popolari quotidiani sportivi della Nigeria e tra i più famosi d’Africa, il Napoli negli ultimi mesi avrebbe deciso di controllare più da vicino le attività extra campo di Osimhen e alcuni comportamenti che l’avevano fatto finire nell’occhio del ciclone in tempi recenti, arrivando addirittura a vietargli alcune attività come lo shopping o le uscite serali tra locali e discoteche, oltre all’uso dei social networks di cui è stato in passato protagonista.

IlMattino.it