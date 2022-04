Come sarà la prossima Serie A? Un agosto pieno con 4 giornate di campionato e Supercoppa

Un agosto pazzesco per gli amanti del calcio, c on la finale della Supercoppa italiana e quattro giornate di campionato: record per la Serie A. La stagione 2021-22 non è ancora finita, ma la prossima è già stata programmata e sarà a marce forzate perché a metà novembre i tornei nazionali si fermeranno per lasciar spazio ai Mondiali in Qatar (21 novembre-18 dicembre). Di fatto, rispetto al solito, si perderà un mese netto di tempo per disputare gli incontri di campionato, coppe europee e coppe nazionali. Inevitabile che sia nato un calendario, non ancora ufficiale, con pochissimi “buchi” e molti impegni infrasettimanali. In Lega Serie A hanno dovuto fare quasi un miracolo per far combaciare tutti gli impegni.

Fonte: Corriere dello Sport