Champions da blindare: ritornano Ospina e Koulibaly

Occorrono tre punti per blindare la Champions. Gli azzurri proveranno a farlo contro il Sassuolo. Spalletti ha recuperato Elmas e ritroverà Ospina e Koulibaly. Disponibilità medio-alta di biglietti in tutti i settori per il match contro gli emiliani. Si passerà dal colpo d’occhio dello stadio pienissimo negli ultimi due match ad un Maradona con pochissimi spettatori contro la formazione neroverde. Il Napoli dovrà ritrovare innanzitutto la compattezza difensiva. Tre brutte prestazioni, soprattutto l’ultima al Castellani con il crollo finale e tre gol subiti in otto minuti. Potrebbe aiutare in tal senso il ritorno del difensore senegalese al centro della difesa in un esame duro, vista la temibilità dell’ attacco del Sassuolo. E oggi si deciderà sulla convocazione di Di Lorenzo che s’infortunò al ginocchio nel match del 19 marzo contro l’Udinese. Da verificare anche le condizioni di Ounas che ieri non si è allenato per l’influenza. Ancora indisponibile Lobotka.

Il Mattino