CALCIO FEMMINILE – Hurtig positiva al Covid, due guarite in casa Juventus

Juventus Football Club comunica che Lina Hurtig è risultata positiva al Covid-19. La calciatrice è stata posta in isolamento, in accordo con l’Autorità Sanitaria competente e in ossequio al protocollo in vigore.

Si comunica inoltre che Barbara Bonansea e Annahita Zamanian sono state sottoposte a controllo diagnostico (tampone) che ha dato esito negativo e, pertanto, non sono più sottoposte a regime di isolamento.

Fonte: juventus.it