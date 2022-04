Biscardi: “Io non credo che il Napoli partisse per vincere lo Scudetto”

Durante la trasmissione Maracanà, a TMW Radio, è intervenuto Maurizio Biscardi, giornalista, per commentare i temi della Serie A.

Una sua idea sulle ultime parole di Spalletti di ADL?

“Io non credo che al Napoli fosse chiesto di vincere lo Scudetto, come in realtà nemmeno al Milan. All’inizio si dava per favorita la Juventus. Inizialmente si vedevano solo Napoli e Milan, poi c’è stato il dominio dell’Inter e ora è tutto riaperto tra Inter e Milan. Quindi sinceramente per quanto riguarda Spalletti stia raggiungendo il suo obiettivo. Secondo me anzi ha fatto anche qualcosa in più visto che ha lottato fino a poco tempo fa per lo Scudetto, perciò ci può stare l’amarezza”.

Premi qui per altre notizie sullo sport

Fonte: TMWRadio