Accardi, agente: “Spalletti ha rimesso in pista giocatori che sembravano spariti”

Beppe Accardi, agente, ha parlato oggi ai microfoni di Radio Marte, a Marte Sport Live.

“Quattro domeniche fa si facevano tutti altri discorsi. E’ molto denigratorio e poco realistico paragonare il Napoli all’Udinese. Il calo è dovuto a tante problematiche e non dimentichiamo che la squadra azzurra ha dato due giocatori alla coppa d’Africa. Se ci fosse stata un po’ di fortuna, l’entusiasmo non sarebbe scemato e staremmo parlando di qualcosa di diverso. Purtroppo nel calcio questo capita.

Scamacca? Se dovesse andare via Osimhen, prendere Scamacca sarebbe la cosa più intelligente. Tutti attaccano De Laurentiis, ma ha portato a Napoli tanti grandi giocatori. Spalletti ha rimesso in pista giocatori che sembravano spariti. Il grande dramma del nostro calcio è guardare sempre ai campionati stranieri, ma non sempre gli altri campionati hanno giocatori migliori dei nostri. E questo discorso lo feci già quando la Juventus prese Cristiano Ronaldo. Dissi che se non avesse fatto 29 gol, uno in più di Higuain avrebbe fallito, questo per dire che prima di pontificare, bisogna guardare i fatti.

100milioni per Osimhen? Sono tanti e quando c’è da prendere questi soldi, bisogna prenderli. E’ il momento di fare scelte importanti perché ci si può rafforzare”.