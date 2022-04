VIDEO – La sorpresa da brividi del Bologna per Mihajlovic: “Sinisa on fire!”

I giocatori e lo staff del Bologna oggi hanno pensato bene di incoraggiare il loro mister, Sinisa Mihajlovic, in ospedale per la seconda volta, dopo essersi ammalato di leucemia. I ragazzi sono arrivati in ospedale ed hanno intonato per il loro mister “Sinisa on Fire”, una sorpresa da brividi, carica d’affetto e stima per l’allenatore.

CdS