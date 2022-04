Ultime Napoli – Spalletti valuterà le condizioni di Di Lorenzo

Il Napoli, sotto lo sguardo del presidente De Laurentiis, prosegue la preparazione, in vista della sfida di sabato alle ore 15,00 al “Maradona” contro il Sassuolo. Da valutare le condizioni di Giovanni Di Lorenzo, che sta meglio, rispetto alla scorsa settimana, ma resta in dubbio in vista del match con i neroverdi. Tra oggi e domani si capiranno le condizioni dell’ex Empoli. Lavoro personalizzato per Elmas e Lobotka, mentre torna in gruppo Ghoulam. Importanti i rientri di Ospina in porta e Koulibaly in difesa, come riporta il CdS, però per Di Lorenzo saranno davvero una due giorni davvero determinanti.

La Redazione