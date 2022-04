Tiribocchi: “Non mi aspettavo il calo del Napoli e ciò che ne è conseguito”

A “Fantacalcio Serie A Tim, su Timvision è intervenuto Simone Tiribocchi:

“Quindici giorni fa a Napoli c’erano settantamila spettatori contro la Fiorentina e si parlava di scudetto. Dopo due settimane si parla di ritiro, si mette in discussione Spalletti, si parla di giocatori in vendita e di rifondazione. Ma questo è quello che ti porta a fare Napoli e forse anche Roma”. Ne è convinto Simone Tiribocchi, ex attaccante tra le altre di Atalanta e Torino oggi commentatore tv, ospite della puntata di Fantacalcio Serie A TIM. E chiosa: “Non mi aspettavo il calo del Napoli, come non mi aspettavo tutto quello che è successo in questi giorni”.