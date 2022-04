Dopo la notizia della morte di Mino Raiola, noto procuratore, è arrivata subito dopo la smentita. In realtà l’uomo è in condizioni serie, ricoverato, ma non è morto. Sul suo profilo Twitter, lo stesso Raiola, scrive: “Stato di salute attuale per chi se lo chiede: incazzato mi hanno ucciso per seconda volta in 4 mesi. Sembro anche capace di resuscitare.”