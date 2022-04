SKY – Il Sassuolo “vende” caro ed ha detto no al Napoli per Traorè

Il Sassuolo è una bottega che vende caro. E’ risaputo e lo ha ribadito anche il presidente azzurro, De Laurentiis nella sua più recente intervista. Ciò non ha impedito al club azzurro, però, di fare un’ offerta per il gioiello neroverde, Hamed Junior Traorè. Un’ offerta verbale che risale a qualche girono fa e alla quale la società emiliana ha assolutamente detto di no. La richiesta è di gran lunga superiore. Il Napoli ha offerto una cifra vicina ai 15-17 milioni di euro, ritenuti insufficienti dal Sassuolo. A riferirlo è il giornalista Sky Fabrizio Romano nel suo podcast “Here We Go”.