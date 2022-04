Rosario Pastore: “Il Napoli è sempre stata una grande incompiuta”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Rosario Pastore, giornalista: “Il Napoli non è fatto per vincere lo scudetto ma è una squadra creata per qualificarsi per le coppe europee e andare avanti così. Quindi a questo punto accontentiamoci per l’eternità di vivere sperando che ogni anno arrivi la piccola qualificazione, poi la stagione successiva fare le prime tre partite di qualificazione e non essendo all’altezza si ritorna a casa ricominciando tutto. Considerando la tragedia nerazzurra di ieri il Napoli ha buttato via uno scudetto. Se avesse fatto almeno 7 punti nelle ultime tre partite, ed erano realizzabilissimi, a questo punto sarebbe stato in cima alla classifica con il Milan. Napoli non all’altezza? Come si può non essere all’altezza dell’Empoli, di una Fiorentina che perde 0-4 in casa. Allora non ci si può iscrivere proprio al campionato. Questa squadra poteva vincerle tutte e tre le ultime partite. Il pareggio con la Roma può anche andare bene vista la forza dell’avversario, ma quelle due sconfitte non le accetto. De Laurentiis dopo la cena psicologica di Pozzuoli dovrà ottenere dei risultati, soprattutto nello spogliatoio. Per fortuna pare che sia stato designato per mettere serenità un certo Mertens che è il più napoletano dei giocatori del Napoli e sarà all’altezza. Sarri andò da De Laurentiis chiedendo alcuni ritocchi per vincere lo scudetto. Il Napoli è sempre stata una grande incompiuta, una squadra fatta per certi obiettivi, basta che si qualifichi e che arrivino i 50 milioni dell’UEFA. Ora è inutile mettere la curva a 20 euro. La gente non è contenta vedere un Napoli sempre incompiuto”.