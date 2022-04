Paramatti, ex calc.: “Napoli ti dà tanto affetto e calore, ma anche tanta pressione”

Michele Paramatti, ex calciatore, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Cosa è mancato al Napoli per lo Scudetto?

“Non lo so… credo non sia facilissimo giocare in una città come Napoli, comunque. Ti dà tanto affetto e calore, ma anche tanta pressione, non deve essere semplice riuscire a dare il massimo. Può essere una questione psicologica. Occorre avere giocatori forti anche in questo. I veri campioni sono forti con le gambe e con la testa”.

Ancelotti tuo allenatore alla Juve: cosa non ha funzionato al Napoli?

“Occorre essere nel posto giusto, al momento giusto, con i giocatori giusti e con le condizioni ideali per ottenere il massimo. L’allenatore è determinante a non perdere le partite, ma meno determinante a vincerle. Credo che abbia incontrato qualche difficoltà. In giro per l’Europa invece ha vinto a mani basse dappertutto. Come dicevamo prima, per giocare a Napoli occorre avere davvero attributi ed essere giocatori di livello”.