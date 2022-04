Palmeri: “ADL/Spalletti è un copione già visto con Ancelotti”

Tancredi Palmeri, opinionista di TuttoMercatoWeb e inviato di Sportitalia, ospite dell’editoria su TMW Radio. Di seguito la sua risposta in merito al rapporto ADL/Spalletti:

De Laurentiis ha confermato Spalletti: ci credi?

“Mi viene in mente come finì il primo anno con Ancelotti, che fu sfiduciato nella sostanza e non nella forma. E all’inizio della stagione seguente crollò tutto, con l’ammutinamento della squadra. Mi sembra lo stesso copione. Il Napoli con Spalletti ricomincerà in estate con dei problemi, che diventeranno pesanti alle prime difficoltà. Con De Laurentiis alcune cose si sanno come vanno a finire. Per me la stagione del Napoli non è un fallimento, non è una colpa non vincere lo scudetto. Non aveva la squadra più forte Spalletti, così come non l’avevano nel passato Sarri e Ancelotti”.