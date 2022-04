Osimhen e la Premier League. Il nigeriano avrebbe fatto la sua scelta

Ieri a Castel Volturno, importante summit di mercato, dove il protagonista era l’attaccante Victor Osimhen. Erano presenti gli intermediari, il d.s. Giuntoli e anche Aurelio De Laurentiis. A Gennaio era stata l’offerta del Newcastle per il nigeriano, ma furono spediti al mittente, però sarà la base d’asta per la prossima sessione estiva di mercato. Secondo le pagine odierne del Corriere dello Sport ci sarebbero l’Arsenal e il Manchester United del neo allenatore Ten Hag. I “Red Devils” sarebbero nelle preferenze di Osimhen, dove troverebbe Cristiano Ronaldo che ha giocato nella Juventus in Italia. La sensazione è che sarà difficile, tenere il bomber ex Lille e Wolfsburg, soprattutto se arrivassero le offerte da oltre 100 milioni. Non resta che attendere.

La Redazione