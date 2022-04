Napoli su Deulofeu, lui frena: “Qui sto bene”

L’attaccante Gerard Deulofeu ieri è stato uno dei grandi protagonisti del successo bianconero al Franchi. Queste le sue parole al termine della gara, riportate da TuttoUdinese.it: “Questa è una vittoria molto pesante. L’Udinese da tanti anni non vinceva su questo campo, era difficile ma ce l’abbiamo fatta. Questi tre punti valgono molto. La squadra sta bene, giocano un gran calcio. Scendiamo in campo per vincere sempre. Ai tifosi dico di godersi questo bel momento assieme a noi. Cosa è cambiato? Siamo migliorati tanto in difesa, concediamo poco. In attacco segniamo, siamo cinici. Mi sento un trascinatore, qui a Udine sono felice. Sono focalizzato sull’Udinese, a segnare e fare assist per aiutare la squadra”.