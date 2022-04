Napoli/Sassuolo: c’è il rischio che si tratti di una gara per pochi intimi

La delusione, come prevedibile, si fa sentire, non solo per i risultati, quanto per le prestazioni ed il rendimento della squadra azzurra al Maradona. La gara con il Sassuolo rischia di essere un evento sportivo per pochi intimi. Sabato alle ore 15.00 secondo quanto scrive La Repubblica, c’è il rischio di uno stadio semi-deserto. Sono stati acquistati circa 3mila biglietti per la partita, sintomo di una grande disillusione. Un solo punto in 3 gare, il ko rocambolesco di Empoli hanno ovviamente fatto la differenza portando la colonnina della passione ai minimi termini. Purtroppo.