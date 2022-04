Morto Mino Raiola, noto procuratore tra gli altri anche di Donnarumma

Mino Raiola, famoso procuratore, è morto oggi all’età di 54 anni. E’venuto a mancare dopo una malattia che lo aveva colpito negli ultimi mesi. Raiola, che tra gli altri ha assistito giocatori del calibro di Ibrahimovic, Haaland, Donnarumma, Pogba, Verratti, Mkhitaryan e De Ligt, lo scorso 12 gennaio era stato operato all’ospedale San Raffaele di Milano per una malattia polmonare non legata al Covid e subito era sorto un giallo. Il suo staff aveva parlato di controlli programmati e anche Alberto Zangrillo, medico dell’ospedale lombardo, aveva sottolineato come l’intervento fosse in programma da tempo, ma la Bild annunciò che Raiola era ricoverato in terapia intensiva e che le sue condizioni si erano seriamente aggravate. Adesso l’annuncio dell’addio a un uomo, che nel bene e nel male (da molti criticato per il suo eccessivo potere nelle trattative), ha segnato gli ultimi 20 anni di calcio e di calciomercato.

