M. Sissoko, ex calciatore: “Ho seguito gli azzurri, ma non so cos’è successo…”

Mohamed Sissoko ha lasciato il calcio giocato qualche anno fa e oggi è un procuratore e intermediario sportivo. L’ex centrocampista di Liverpool, Juventus e PSG ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SerieANews.com. parlando anche del Napoli.

Come definiresti la situazione che sta attraversando il Napoli? “Ho seguito un po’ da lontano la situazione dei partenopei. Hanno lottato per lo scudetto, ma non so cos’è successo lì. Spero però che arrivi in Champions League”

Fonte: SerieAnews.com