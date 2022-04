Europa League – Lipsia e Francoforte zampate tedesche

Doppia zampata tedesca nell’andata delle semifinali di Europa League. Colpo esterno per l’Eintracht Francoforte, che vince 2-1 in Inghilterra con il West Ham con i gol di Knauff e Kamada, per gli inglesi rete di Antonio, e si avvicina alla finale. Così come il Lipsia che stende 1-0 in casa il Rangers Glasgow con il sigillo di Angelino a pochi minuti dal recupero e vede la qualificazione. Tutto però è ancora in bilico ed è rimandato alle gare di ritorno di settimana prossima