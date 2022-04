De Laurentiis: “Mai pensato nè di vendere il Napoli nè di sostituire Spalletti”

«Vendere il Napoli? Ora come ora non ci penso. È una opzione che non ho mai preso in considerazione». Diretto e chiaro il messaggio di De Laurentiis. «Il Napoli è il mio cuore, sento anche io delle tante offerte che aleggiano nell’aria, ma non ho mai iniziato alcuna trattativa». L’ambiente è sereno, anche se Empoli resta una pagina nera. «Mai ho pensato a una sostituzione di Spalletti, non so come si possa credere una cosa del genere. Napoli la si deve capire e amare senza se e senza ma. Come città e come storia. Io credo che abbia imparato ad amarla. E poi lui con noi ha altri due anni di contratto (un altro anno più un’opzione del club per il 23/24, ndr)». Ovvio che non voglia perdere il treno Champions League. «La nostra missione era di riportare la squadra in Champions anche perché tra Covid e acquisti durante la pandemia siamo sotto di centinaia di milioni di euro». Sembra rinfrancato dopo due giorni passati a tempo pieno al fianco della squadra, dopo averla vista allenarsi. «Ho visto le nostre avversarie giocare in maniera più brillante di noi negli ultimi tempi. E non capisco il perché», spiega ancora. «Ora c’è il Sassuolo e altre tre partite: cerchiamo di vincerle tutte».

Il Mattino