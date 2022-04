Da Simeone a Scamacca, i nomi per il dopo-Osimhen

Il futuro di Victor Osimhen, come riporta il Corriere dello Sport, rischia di essere sempre meno azzurro, visto che c’erano gli intermediari e le squadre per acquistarlo non mancano. La base d’asta è da 100 milioni a salire, su tutte Arsenal e Manchester United. Il Napoli ovviamente si sta già guardando intorno per non farsi trovare impreparato e i nomi non mancano. Il primo è il “Cholito” Simeone, calciatore adatto perchè gioca per i compagni di squadra ed ha una media da oltre 10 gol a stagione. Senza dimenticare che piacciono Raspadori e Scamacca del Sassuolo, prossimi avversari di sabato dell’11 di Spalletti. Insomma i radar sono già accessi nella società partenopea e si guarda al futuro, in attesa di sapere di Osimhen, ma questa è la legge del mercato.

