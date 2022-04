Broja sostituto nel caso di partenza di Osimhen, si vedrà

Armando Broja è uno dei nomi fatti nelle scorse ore per sostituire, eventualmente, il vuoto lasciato da una partenza di Victor Osimhen. L’attaccante, che in questa stagione sta distinguendosi al Southampton per le ottime prestazioni, non ha però l’Italia in testa. Questo perché l’idea del Chelsea è quello di riportarlo a casa e valutarlo in ritiro, con l’alta possibilità che rimanga poi in Blues. È però una situazione abbastanza complicata, perché non c’è un board né una dirigenza con cui parlare, in questo momento. La sensazione è però che rimarrà, in ogni caso, in Premier League.