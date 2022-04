Ancelotti: “Una cattedra per esaminare quelli che parlano di calcio”

Valdano ha intervistato Carlo Ancelotti per Movistar. Durante la chiacchierata si sono affrontati diversi temi. L’ex calciatore argentino ha chiesto al tecnico cosa pensa di fare nel futuro. Bella la risposta di Ancelotti e, se in linea generale la cosa si potesse fare, non sarebbe male, viste le chiacchiere di molti, forse troppi:

Mi piacerebbe avere una cattedra di football, professore universitario di calcio. Un luogo, magari stabilito dalla Fifa, dove poter esaminare tutti quelli che parlano di calcio per stabilire se hanno le conoscenze per farlo o no, possono o meno prendere la patente per discutere di football.