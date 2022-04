Adani: “Napoli? Ci sono degli attriti fra presidente, squadra e allenatore”

Lele Adani, ex calciatore, e commentatore, ha parlato ai microfoni di Rai Sport, in particolare soffermandosi sul momento del Napoli. “Sono giorni caldi in casa azzurra. Ci sono degli attriti fra presidente, squadra e allenatore. Oggi servono due cose: finire bene questa stagione e ripartire, se si decide di ripartire insieme, con la stessa unità d’intenti che c’era all’inizio della stagione. Per riprendere a costruire il Napoli ha bisogno di ritrovare l’armonia di qualche mese fa”.