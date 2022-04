A. Fontana, ex portiere: “Questo campionato non lascia niente di scontato”

I rimpianti del Napoli

“A fine anno i punti con le ‘piccole’ pesano. Con le piccole la Juve nei suoi nove scudetti non lasciava nulla per strada. Il Napoli poteva giocarsela. Quello che è successo ad Empoli è strano, ma è il bello del calcio. Parliamo di una squadra comunque protagonista. Questo deve servire per il futuro, perché con le piccole i punti li devi portare a casa, con le buone o con le cattive. Ritornando ad Empoli, è la dimostrazione che le partite in Italia non sono mai finite. Il 2-1 ha cambiato l’inerzia della gara. Pensi di averla portata a casa, invece l’Empoli ci ha creduto. Devi aspettare sempre la fine, perché questo è un campionato che non lascia niente di scontato”.