Zoff, ex Napoli: “Spalletti? Ha fatto bene, gli è mancata qualcosa adesso”

Su 1 Station Radio, è intervenuto Dino Zoff, ex dirigente sportivo, portiere ed allenatore, nonché Campione d’Europa e del Mondo con l’Italia, ecco le sue parole: “Meret? E’ una considerazione basilare, il portiere non può rischiare. Il centravanti può rischiare tirando da metà campo, può fare quello che vuole. Il portiere non deve avere un minimo di rischio. E’ un’altra cosa. Io non sono contro, tanto meglio se uno ha dei buoni piedi, ma se incorre nei rischi poi diventa determinante. Non voglio sentire che quel portiere è bravo perché ha i piedi buoni. Ditemi che ha una presa ferrea o altro, poi deve anche avere i piedi buoni. Io non parlo per sentito dire. Allegri e Spalletti? Hanno fatto bene, gli è mancata qualcosina adesso, ma ci sono anche tante altre considerazioni. Allegri in Champions era il minimo, ma ci è andato quasi sicuramente. La sua parte l’ha fatta. Spalletti ha fatto il suo, fino ad un certo punto. Ora è incappato in queste ultime partite, purtroppo succede”.