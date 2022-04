Zazzaroni (CDS): “Spalletti? C’è un po’ di freddezza con De Laurentiis”

Su Radio Marte, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport, ecco le sue parole:

“Perchè succede? A Napoli si arriva sempre ai momenti più importanti della stagione con segnali di incertezza a livello di rapporti tra società, allenatore e giocatori e questo non aiuta. Tutto ciò a Napoli capita spesso e questo disturba inevitabilmente. Spalletti? Le voci che si rincorrono sono tante, qualcuna la captiamo, altre le scartiamo. Che ci sia un po’ di freddezza nel rapporto tra De Laurentiis e Spalletti è chiaro, ma credo sia dovuto anche agli ultimi risultati. Se il Napoli cambierà qualcosa, lo farà per ridurre il monte stipendi, anche in maniera considerevole. Per dare un nome, Traorè, e quindi ragazzi di prospettiva, di futuro, già pronti ma che costano di meno. Per ciò che so, si aspettava la fine del campionario per capire le richieste di Mertens. Non c’è mai stato un no, ma un’idea di sedersi per capire come proseguire insieme”.