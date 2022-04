Tutti a tavola, per mangiare, certo, ma soprattutto per districare i nodi

Alla fine si è scelto la carota, non il bastone, per cui…tutti a tavola. In fondo è il miglior posto per confrontarsi, ricostruire, sciogliere i nodi che, indubbiamente, ora ci sono. Bisogna assolutamente arginare lo spettro dello sbando, possibile dopo il clamoroso ko di Empoli. Ed occorre blindare la Champions, ora in discussione. Il Napoli si ritrova a cena dopo la lunga giornata insieme a Castel Volturno, direzione Pozzuoli. La location è splendida, un po’ meno l’umore degli azzurri che stamattina sono tornati ad allenarsi. C’era anche il Patron De Laurentiis, colui che stasera a tavola ha aperto le danze del confronto. Atmosfera serena all’arrivo, presente anche Spalletti e il fidato Giuntoli con Aurelio e Edo. Il numero uno azzurro resterà tutta la settimana a contatto con i suoi: non sarà ritiro, ma De Laurentiis non vuole saperne di mollare la presa.

