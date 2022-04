SERIE A – Recupero 20esima giornata – Bologna-Inter 2-1, papera clamorosa di Radu

Inter subito in vantaggio al terzo minuto con un gran gol di Perisic che supera con un tunnel un avversario e poi tira dal vertice dell’area un sinistro fortissimo. Il pari dei padroni di casa arriva al 28esimo con un colpo di testa di Arnautovic. L’Inter si innervosisce e all’81esimo subisce un gol clamoroso: rimessa laterale, il portiere Radu fa una papera nel tentativo di rinviare e di fatto manda la palla verso la sua porta dove Sansone spinge in rete. I nerazzurri non riescono più a reagire e restano dietro in classifica al Milan capolista (ma ora a parità di partite giocate).

BOLOGNA-INTER 2-1, IL TABELLINO

Gol: 3′ Perisic (I), 28′ Arnautovic (B), 81′ Sansone (B)

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate, De Silvestri, Soriano (22′ st Dominguez), Schouten, Svanberg (22′ st Aebischer), Hickey, Barrow (32′ st Sansone), Arnautovic (43′ st Orsolini). All.: Mihajlovic, in panchina Tanjga

INTER (3-5-2): Radu, Skriniar, De Vrij, Dimarco (25′ st D’Ambrosio), Dumfries (35′ st Darmian), Barella (18′ st Sanchez), Brozovic, Calhanoglu (35′ st Gagliardini), Perisic, Correa (18′ st Dzeko), Martinez. All.: Inzaghi

Espulso: Spicciarello per comportamento non regolamentare Ammoniti: Dumfries, Calhanoglu per gioco scorretto; Inzaghi, Arnautovic, Barella per comportamento non regolamentare

