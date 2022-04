Serie A/ Fiorentina-Udinese 0-4: mazzata per la Viola: caduta rovinosa al Franchi

Dopo nemmeno due minuti la Fiorentina va vicina al vantaggio ma il portiere dell’Udinese, Silvestri, salva sulla linea con il piede sul tap-in a botta sicura di Piatek. L’Udinese prova il lancio in profondità per Deulofeu per contrastare il pressing viola, ma non riesce a trovarlo, mentre la Fiorentina costruisce bene a centrocampo e Gonzalez, con una bellissima giocata in cui mette a sedere due difensori friulani, va vicino al vantaggio ma trova ancora Silvestri pronto. Eppure, è l’Udinese a segnare il gol che sblocca la partita con un tiro potente e sotto l’incrocio di Pablo Marì, che insiste nella sua azione personale e trova la giocata giusta per superare un non impeccabile Terracciano. Il gol sveglia l’Udinese che resiste al ritorno della Fiorentina, trova le linee di passaggio giuste e anche il raddoppio con il tap-in di Deulofeu dopo la parata di Terracciano sul tiro di Udogie. Nel secondo tempo la Fiorentina alza il baricentro e cerca il gol per riaprire la partita, ma trova un Silvestri in gran forma e reattivo. L’Udinese accetta di difendere bassa e punta tutto sui contropiedi, sfiorando il gol del KO con Molina e poi il palo di Udogie. Alla fine, dopo che ci aveva provato anche Deulofeu, è Walace a trovare il 3-0 con un tiro deviato che spiazza Terracciano, dopo il recupero di Pussetto su Odriozola. La Fiorentina esce di fatto dal campo e nell’ultima azione della partita Udogie trova addirittura il 4-0.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic (46’st Igor), Martinez Quarta, Biraghi; Duncan (70’st Ikoné), Torreira, Bonaventura (46’st Maleh); Gonzalez, Piatek (46’st Cabral), Sottil (70’st Callejon).

A disposizione

Dragowski, Callejon, Saponara, Arthur, Ikonè, Maleh, Terzic, Venuti, Amrabat, Nastasic, Kokorin, Igor.

Allenatore: Italiano

UDINESE (3-5-2) Silvestri; Becao, Pablo Marì, Nuytinck; Molina (90’st Soppy), Arlsan (60’st Jajalo), Walace, Makengo, Udogie; Success (66’st Pussetto), Deulofeu (90’st Nestorovski).

A disposizione

Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Jajalo, Pussetto, Samardzic, Ballarini, Benkovic, Nestorovski, Soppy.

Allenatore: Cioffi

Arbitro: Pezzuto

Note: Ammoniti: Nuytinck, Deulofeu (U), Gonzalez (F), Makengo (U), Torreira (F), Udogie (U), Maleh (F). Recupero: 1′(pt), 5′ (st).