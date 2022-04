Stefan Schwoch, ex calciatore del Napoli, ha parlato oggi ai microfoni di “1 Football Club” su 1 Station Radio.

Sei soddisfatto della crescita di Osimhen?

“Sì, sicuramente ha avuto una crescita importante, ma mi sarebbe piaciuto vedere da lui essere determinante contro le grosse squadre. Non mi sembra abbia segnato alle grandi, sarebbe stata una crescita più completa”.

Affrontare squadre che devono salvarsi è tosta anche per chi compete per lo Scudetto?

“Non sarà facile, ma meglio incontrare le ultime della classe che, ad esempio, la Fiorentina. I valori sono diversi, il campionato sia sopra che sotto è aperto. Il Napoli quest’anno pensavo potesse vincere lo Scudetto o, almeno, che fosse attaccata a Milan ed Inter. Non pensavo potesse avere un crollo così specialmente in casa e contro le piccole. Aveva tutte le carte in regola per vincere lo Scudetto”.

Perché il Maradona è diventato il 12° uomo per gli avversari?

“Non me lo spiegare, ma penso che il Napoli ogni volta che arrivava ad un punto decisivo per il salto di qualità, stecca. Ha fatto partite con personalità, ma è anche vero che al momento decisivo ogni anno c’è qualcosa che non va e non riesce ad affrontarle. E’ un brutto momento, perché è lì che diventi una grande squadra. Ora fa grande fatica”.

E’ comunque un grande campionato del Napoli?