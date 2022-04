RADIO MARTE – A. Sacco (dir. ilnapolionline.com): “Ultime tre gare? Due aspetti hanno frenato il Napoli”

Nel corso di Radio Marte, durante la trasmissione “Si Gonfia la rete”, condotto da Andrea Falco e Raffaele Auriemma, è intervenuto il direttore de “ilnapolinonline.com” Alessandro Sacco. “Le ultime tre sconfitte del Napoli? Credo che abbiano inciso due aspetti, quello tattico, soprattutto contro Fiorentina ed Empoli e psicologici, visto che dopo la rete subito in terra toscana, la squadra ha patito tanto. La presenza del presidente De Laurentiis, tra allenamenti e cene, può essere importante, per ritrovare compattezza e ci si attende un segnale già contro il Sassuolo. Spalletti? L’obiettivo era la Champions e quindi credo che sia giusto confermarlo per la prossima stagione, anche per continuità di progetto. Su Mertens le ultime ore, potrebbero dare il segnale verso il rinnovo”.

La Redazione