Ospina è tra i portieri più cari al mondo ma è senza un contratto!

Dopo l’errore di Alex Meret a Empoli che resterà a lungo nella testa dei tifosi del Napoli, tornano ad accendersi i riflettori su David Ospina, il portiere colombiano che è pronto a lasciare l’azzurro al termine della stagione dopo quattro anni in Italia. L’ex Arsenal, più volte preferito da Luciano Spalletti quest’anno, non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro, ma con l’addio al Napoli entra di diritto nella Top 5 dei portieri con il valore di mercato più alto e senza contratto per la prossima stagione che sembra già a un passo. Al primo posto della speciale classifica c’è il camerunese André Onana, valore di mercato 15 milioni e il futuro già scritto, visto che il prossimo anno potrebbe arrivare in Italia per giocare con la maglia dell’Inter. Segue Sam Johnstone del West Bromwich (8 milioni) e completa il podio Thomas Strakosha della Lazio (7 milioni). Davanti a Ospina resta solo Stefan Ortega (Arminia Bielefeld, 6 milioni), un milione più caro secondo i dati Transfermarkt del colombiano del Napoli. Fonte: mattino.it