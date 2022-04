Non solo Meret ha avuto un impatto negativo sui social. Il ritiro punitivo ha sbancato

A pagare il dazio maggiore in questa infausta domenica è in primis l’estremo difensore del Napoli, Alex Meret con il 74% di sentiment negativo, lo stesso valore ottenuto anche dal difensore francese Kévin Malcuit.

Subito dopo la coppia difensiva troviamo il tecnico azzurro, Luciano Spalletti, nei confronti del quale il sentiment espresso dai tifosi è per il 68% negativo. Dalla disfatta toscana si salvano, si fa per dire, il trio d’attacco Victor Osimhen, Lorenzo Insigine e Dries Mertenes: per loro infatti, pur se con un mood positivo comunque non esaltante, la quota di sentiment positivo è leggermente più alta rispetto a quella dei compagni di spogliatoio.

Infine, un’ultima curiosità riguarda la reazione dei tifosi azzurri alla scelta della società di mandare la squadra in ritiro permanente da martedì. Il tweet delle 17.44 che annunciava la decisione “punitiva” ha quadruplicato il numero di like, 2.731 rispetto a quello delle 16.53 con il risultato finale, e raddoppiato il totale dei commenti, pari, fino a stasera a 1.183 contro i 693 del post finale. Fonte: Il Mattino